О нас

Президент Турции обсудил с канцлером ФРГ текущую ситуацию в Сирии

Президент Турции обсудил с канцлером ФРГ текущую ситуацию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 23:17
Президент Турции обсудил с канцлером ФРГ текущую ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии.

Эрдоган заявил, что новый период важен для территориальной целостности и суверенитета Сирии. По его словам, Турция продолжит работать над освобождением Сирии от терроризма. Он также отметил, что приоритетом для страны является принятие необходимых мер для облегчения возвращения сирийцев, находящихся в Турции, на родину.

Лидеры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Almaniya kansleri ilə Suriyadakı son durumu müzakirə edib

Самое важное

Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
5 декабря 2024 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi