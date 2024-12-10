Президент Турции обсудил с канцлером ФРГ текущую ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии.
Эрдоган заявил, что новый период важен для территориальной целостности и суверенитета Сирии. По его словам, Турция продолжит работать над освобождением Сирии от терроризма. Он также отметил, что приоритетом для страны является принятие необходимых мер для облегчения возвращения сирийцев, находящихся в Турции, на родину.
Лидеры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.