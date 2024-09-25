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Президент Турции: Не все страны НАТО хотят видеть Украину в альянсе

Президент Турции: Не все страны НАТО хотят видеть Украину в альянсе США и многие страны НАТО не хотят, чтобы Украина становилась членом альянса.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 16:47
Президент Турции: Не все страны НАТО хотят видеть Украину в альянсе

США и многие страны НАТО не хотят, чтобы Украина становилась членом альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телекомпании NBC.

"США в первую очередь не хотят видеть Украину членом НАТО. Многие государства - участники НАТО не хотят, чтобы Украина вступала в НАТО. <...> Учитывая эти факты, с этим (вступлением Украины в НАТО) не следует торопиться. И когда мы принимаем решения, мы всегда учитываем позицию других стран-участниц НАТО. Мы обсуждаем возможные вопросы за столом переговоров и принимаем соответствующее окончательное решение", - сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что при вопросе приема Украины в НАТО для него будет важна позиция других стран-участниц альянса. Он отметил, что Анкара не приняла окончательное решение по этому вопросу.

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