Президент Турции назвал арестованного журналиста "агентом Германии"

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган назвал арестованного в Турции немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля немецким агентом, добавив, что он в течение месяца скрывался в консульстве ФРГ.

Как передает Report, об этом сoобшил телеканал NTV.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста Юджеля в понедельник в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма".

"Он как представитель РПК и немецкий агент, в течение месяца скрывался в консульстве Германии. Целый месяц мы требовали выдать его нам, чтобы он предстал перед судом, но они не выдавали. Я говорил (канцлеру Германии Ангеле) Меркель — когда мы требуем выдачи террористов, вы ссылаетесь на свой независимый и объективный суд, а мы доверяем нашему суду. Потом они нам его (Юджеля) выдали, и суд его арестовал", — заявил Эрдоган.