Президент Турции: Мы знаем Голландию по геноциду в Сребренице

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Мы знаем Голландию и голландцев по их роли в геноциде в Сребренице".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии, прошедшем по случаю профессионального праздника медработников в Центре культуры и конгресс-центре в Бештепе.

"Мы знакомы с их нравственностью по их участию в убийстве 8 тысяч боснийцев. Пусть никто не дает нам уроки культуры. Совесть нашего народа чиста, чего нельзя сказать о них", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что военные из Голландии служили в составе миротворческих сил ООН в области Сребреница Боснии и Герцеговины. Их обвиняли в смерти 300 боснийских мусульман. До резни 5 тысяч боснийских мирных жителей - женщины, дети, мужчины нашли убежище в штаб-квартире голландских миротворцев. Однако в 1995 году сербские военные окружили штаб-квартиру, посадили 300 боснийских мусульман в машины, увезли в неизвестном направлении и убили. Эти голландские солдаты обвиняются в сотрудничестве с сербскими военными. Суд Голландии вынес решение о выдаче компенсации официальным Амстердамом семьям убитых 300 боснийцев.

В 1993 году ООН объявила Сребреницу безопасной зоной для боснийцев.