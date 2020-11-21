Президент Турции и король Саудовской Аравии обсудили саммит G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом. Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Стороны обменялись мнениями относительно состояния двусторонних отношений.

Также обсуждены вопросы, касающиеся предстоящего саммита лидеров стран "Большой двадцатки" (G20), на котором будет председательствовать Саудовская Аравия.

Президент Эрдоган и король Салман договорились держать открытыми каналы диалога с целью улучшения двусторонних отношений и урегулирования существующих между странами проблем.