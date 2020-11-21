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Президент Турции и король Саудовской Аравии обсудили саммит G20

Президент Турции и король Саудовской Аравии обсудили саммит G20 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом. Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.
Другие страны
21 ноября 2020 г. 06:37
Президент Турции и король Саудовской Аравии обсудили саммит G20
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и Реджеп Тайиб Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом.
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Стороны обменялись мнениями относительно состояния двусторонних отношений.

Также обсуждены вопросы, касающиеся предстоящего саммита лидеров стран "Большой двадцатки" (G20), на котором будет председательствовать Саудовская Аравия.

Президент Эрдоган и король Салман договорились держать открытыми каналы диалога с целью улучшения двусторонних отношений и урегулирования существующих между странами проблем.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti və Səudiyyə Ərəbistanı Kralı G20 sammitini müzakirə ediblər

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