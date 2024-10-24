Президент Турции: БРИКС может внести значимый вклад в построение справедливого миропорядка

Президент Турции: БРИКС может внести значимый вклад в построение справедливого миропорядка

БРИКС может внести значимый вклад в построение нового справедливого миропорядка с учетом беспрецедентного количества вызовов.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе расширенного заседания в формате "аутрич" / "БРИКС плюс".

По его словам, площадка БРИКС имеет особое значение в современных геополитических условиях, в которых мир сталкивается с беспрецедентным количеством вызовов, таких как угроза безопасности и изменение климата.

Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что современная система, сформировавшаяся после Второй мировой войны, требует значительных изменений.

"Необходимо искать совместные решения существующих проблем. БРИКС может внести значимый вклад в построение нового справедливого миропорядка", - сказал он.