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Президент Турции: БРИКС может внести значимый вклад в построение справедливого миропорядка

Президент Турции: БРИКС может внести значимый вклад в построение справедливого миропорядка Президент Турции: БРИКС может внести значимый вклад в построение справедливого миропорядка
Другие страны
24 октября 2024 г. 14:08
Президент Турции: БРИКС может внести значимый вклад в построение справедливого миропорядка

БРИКС может внести значимый вклад в построение нового справедливого миропорядка с учетом беспрецедентного количества вызовов.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе расширенного заседания в формате "аутрич" / "БРИКС плюс".

По его словам, площадка БРИКС имеет особое значение в современных геополитических условиях, в которых мир сталкивается с беспрецедентным количеством вызовов, таких как угроза безопасности и изменение климата.

Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что современная система, сформировавшаяся после Второй мировой войны, требует значительных изменений.

"Необходимо искать совместные решения существующих проблем. БРИКС может внести значимый вклад в построение нового справедливого миропорядка", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: BRICS ədalətli dünya nizamının qurulmasına mühüm töhfə verə bilər
Версия на английском языке Erdogan: BRICS сan significantly contribute to building a fair global system

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