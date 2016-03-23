Эрдоган: "Бельгийские власти отпустили террориста, депортированного Турцией"

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ "Один из участников терактов в Брюсселе - лицо, которое было задержано к 2015 году в турецкой провинции Газыантепе, а затем депортировано из Турции". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу.

По его словам, бельгийская сторона освободила террориста несмотря на предостережения турецкой стороны.

"Несмотря на предостережения о том, что этот человек напрямую связан с террористами, бельгийская сторона не смогла выявить данную связь и отпустила террориста", - сказал Эрдоган.