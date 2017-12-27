Президент Турции: Башар Асад - террорист

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Я заявляю об этом открыто и решительно: Башар Асад это террорист, создавший государственный террор".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время совместной пресс-конференции в Тунисе с президентом этой страны Беджи Каид Эс-Себси.

"В Сирии работать совместно с Асадом невозможно. Почему? Как мы можем строить будущее с убившим один миллион своих граждан президентом Сирии? Захочет ли сирийский народ видеть такого во главе государства? Мы не можем сделать этого. В этом случае мы совершим несправедливость в отношении убитого одного миллиона сирийцев. Турция не может признать его (имеет ввиду Башара Асада - Report)".