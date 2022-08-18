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Президент Туниса утвердил новую конституцию страны

Президент Туниса утвердил новую конституцию страны Президент Туниса Каис Саид утвердил новую редакцию основного закона страны, принятую по итогам республиканского референдума.
Другие страны
18 августа 2022 г. 08:44
Президент Туниса утвердил новую конституцию страны

Президент Туниса Каис Саид утвердил новую редакцию основного закона страны, принятую по итогам республиканского референдума.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tunis Afrique Presse, он подписал ее и распорядился опубликовать текст документа, назвав это событие "историческим днем". После церемонии Саид заявил, что в ближайшее время будет разработан новый закон о выборах, а также регламентирована работа Конституционного суда Туниса.

Во вторник глава Высшей независимой избирательной комиссии Туниса Фарук Буаскар объявил окончательные результаты референдума, после чего конституция официально вступила в силу. Выступая на пресс-конференции в столице республики, Буаскар сказал, что за принятие основного закона высказались 94,6% участников голосования, против выступили 5,4% избирателей. Таким образом, результаты голосования практически не изменились после рассмотрения апелляций, поданных правозащитной организацией "Я наблюдаю" и политическими партиями "Горизонты Туниса" и "Народ хочет". После пересчета голосов избирком аннулировал всего 56 479 бюллетеней.

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