​Президент Туниса продлил режим чрезвычайного положения в стране

Президент Туниса Беджи Каис Саид подписал в пятницу указ о продлении режима чрезвычайного положения на территории всей страны на шесть месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент принял решение продлить режим чрезвычайного положения на всей территории Тунисской Республики на шесть месяцев, начиная с 30 мая 2020 года", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, что режим ЧП в Тунисе был введен 24 ноября 2015 года, когда в центре столицы недалеко от зданий министерства внутренних дел и министерства туризма был совершен теракт. В результате нападения террориста-смертника на автобус с президентской охраной погибли 13 человек, еще 20 получили ранения. Действие режима ЧП, изначально введенного на 30 дней, постоянно продлевалось, последний раз - 29 апреля 2020 года на 1 месяц.