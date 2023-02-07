Президент Туниса отправил в отставку главу МИД

Президент Туниса Каис Саид отправил в отставку министра иностранных дел Османа Джеранди, заменив его бывшим послом в Европейском союзе и Бельгии Набилем Аммаром.

Президент Туниса Каис Саид отправил в отставку министра иностранных дел Османа Джеранди, заменив его бывшим послом в Европейском союзе и Бельгии Набилем Аммаром.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters.

В заявлении администрации президента об отставке главы МИД страны не указано никаких причин увольнения Джеранди или назначения Аммара.

Сообщается, что президент страны сменил большинство министров правительства в конце 2021 года после закрытия парламента, увольнения премьер-министра и перестройки политической системы страны, но в то время он сохранил О.Джеранди на месте.