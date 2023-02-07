О нас

Президент Туниса отправил в отставку главу МИД

Президент Туниса отправил в отставку главу МИД Президент Туниса Каис Саид отправил в отставку министра иностранных дел Османа Джеранди, заменив его бывшим послом в Европейском союзе и Бельгии Набилем Аммаром.
Другие страны
7 февраля 2023 г. 23:45
Президент Туниса отправил в отставку главу МИД

Президент Туниса Каис Саид отправил в отставку министра иностранных дел Османа Джеранди, заменив его бывшим послом в Европейском союзе и Бельгии Набилем Аммаром.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

В заявлении администрации президента об отставке главы МИД страны не указано никаких причин увольнения Джеранди или назначения Аммара.

Сообщается, что президент страны сменил большинство министров правительства в конце 2021 года после закрытия парламента, увольнения премьер-министра и перестройки политической системы страны, но в то время он сохранил О.Джеранди на месте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tunis prezidenti xarici işlər nazirini istefaya göndərib

Самое важное

По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
7 февраля 2023 г. 20:15
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
7 февраля 2023 г. 17:22
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
7 февраля 2023 г. 15:39
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
7 февраля 2023 г. 15:06
Азербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
7 февраля 2023 г. 12:45
Азербайджанские спасатели приступили к поисково-спасательным операциям в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели приступили к поисково-спасательным операциям в Турции
7 февраля 2023 г. 12:15
Сотрудники МЧС Азербайджана задействованы в поисково-спасательных операциях в Кахраманмараше
Сотрудники МЧС Азербайджана задействованы в поисково-спасательных операциях в Кахраманмараше
7 февраля 2023 г. 10:47
Группа военного медицинского персонала Азербайджана отправилась в Турцию
ФотоГруппа военного медицинского персонала Азербайджана отправилась в Турцию
7 февраля 2023 г. 04:23
По поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
ФотоПо поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
6 февраля 2023 г. 16:25
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
6 февраля 2023 г. 13:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi