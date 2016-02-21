Президент Туниса на месяц продлил режим ЧП в стране

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент Туниса Бежи Каид Эс-Себси продлил на месяц режим чрезвычайного положения на территории страны, сообщает "Report" со ссылкой на РИА "Новости".

"Посоветовавшись с главой правительства и спикером парламента по вопросам безопасности, ситуации на границах и в регионе в целом, президент республики принял решение вновь объявить режим чрезвычайного положения сроком на месяц, начиная с 22 февраля 2016 года", — сообщается на странице президента Туниса в Facebook.

В конце декабря президент Туниса Бежи Каид эс-Себси принял решение продлить на два месяца режим чрезвычайного положения, введенный в стране после теракта 24 ноября 2015 года. Тогда террорист-смертник в центре тунисской столицы подорвал автобус, перевозивший сотрудников службы охраны президента страны. Погибли 13 и получили ранения 20 человек.

Ранее в 2015 году теракты потрясли популярные у туристов места — музей "Бардо" и курорт Эль-Кантауи близ города Сус. Ответственность за атаки взяла на себя группировка "ИГИЛ".