​Президент Туниса госпитализирован

© The National https://report.az/storage/news/2d0f84faece74784b0e913ce27d10a44/a75dd464-3d75-43a4-9af2-04f2dedbdc43_292.jpg

Девяностодвухлетний президент Туниса Баджи Гаид ас-Себси госпитализирован в военную больницу из-за сильного недомогания.

Как передаёт Report, об этом сообщает тунисская радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источники.

В июне ас-Себси уже госпитализировали из-за недомогания. Некоторые СМИ тогда сообщали, что президент скончался, но его советник опроверг эту информацию. Позднее администрация ас-Себси заявила, что президента выписали из больницы после выздоровления.

Источники Mosaique FM сообщили, что президента Туниса доставили в больницу после того, как он внезапно плохо себя почувствовал.

Напомним, что Ас-Себси занимает пост президента Туниса с 2014 года.