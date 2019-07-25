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Президент Туниса госпитализирован

​Президент Туниса госпитализирован
© The National

Девяностодвухлетний президент Туниса Баджи Гаид ас-Себси госпитализирован в военную больницу из-за сильного недомогания.

Как передаёт Report, об этом сообщает тунисская радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источники.

В июне ас-Себси уже госпитализировали из-за недомогания. Некоторые СМИ тогда сообщали, что президент скончался, но его советник опроверг эту информацию. Позднее администрация ас-Себси заявила, что президента выписали из больницы после выздоровления.

Источники Mosaique FM сообщили, что президента Туниса доставили в больницу после того, как он внезапно плохо себя почувствовал.

Напомним, что Ас-Себси занимает пост президента Туниса с 2014 года.

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