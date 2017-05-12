Президент Трамп создал комиссию по расследованию нарушений на выборах

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании комиссии по расследованию нарушений на выборах, сообщает Report со ссылкой на "Голос Америки".

Ранее он заявлял, что на прошлогодних президентских выборах миллионы людей проголосовали нелегально, и именно поэтому он проиграл по общему количеству голосов избирателей. Тем не менее, доказательств в поддержку своих слов президент не представил.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Дональд Трамп назначил вице-президента Майка Пенса председателем комиссии, которая должна будет тщательно изучить проблемы, касающиеся процесса регистрации избирателей и голосования на федеральных выборах.

Ранее, представители Белого дома сообщали о том, что комиссия проведет анализ заявлений о нарушениях при регистрации и проведении голосования по всей стране во время прошлогодних президентских выборов.

В избирательной системе США на выборах побеждает кандидат, за которого проголосовало большинство членов коллегии выборщиков, а не по итогам общего количества проголосовавших за него избирателей.