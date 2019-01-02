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    Трамп обсудил с президентом Египта борьбу с терроризмом

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп обсудил с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси борьбу с терроризмом.

    Как передает Report, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США.

    «Президент Трамп говорил сегодня с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Они подтвердили стратегическое партнерство между Соединёнными Штатами и Египтом и обязались укреплять отношения в новом году, особенно в том, что касается борьбы с терроризмом и улучшением региональной стабильности», — заявил источник.

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