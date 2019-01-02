Трамп обсудил с президентом Египта борьбу с терроризмом

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп обсудил с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси борьбу с терроризмом.

Как передает Report, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США.

«Президент Трамп говорил сегодня с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Они подтвердили стратегическое партнерство между Соединёнными Штатами и Египтом и обязались укреплять отношения в новом году, особенно в том, что касается борьбы с терроризмом и улучшением региональной стабильности», — заявил источник.