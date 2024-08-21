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Президент Того утвердил состав нового правительства

Президент Того утвердил состав нового правительства Президент Того Фор Гнассингбе утвердил состав нового правительства страны во главе с премьер-министром Виктуар Томега-Догбе.
Другие страны
21 августа 2024 г. 19:18
Президент Того утвердил состав нового правительства

Президент Того Фор Гнассингбе утвердил состав нового правительства страны во главе с премьер-министром Виктуар Томега-Догбе.

Как передает Report, об этом сообщила газета Liberal.

В Кабмин вошли 35 министров, почти треть из которых уже была представлена в предыдущем правительстве.

Главой МИД стал Робер Дюссей, полковник Каликст Маджульба занял пост министра безопасности и гражданской защиты.

Министром экономики и финансов назначен Эссове Жорж Баркола, министерство шахт и энергетических ресурсов возглавил Робер Коффи Мессан Экло.

Издание указывает, что новое правительство должно обеспечить переход страны от президентской республики к парламентской.

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