Президент Того утвердил состав нового правительства

Президент Того Фор Гнассингбе утвердил состав нового правительства страны во главе с премьер-министром Виктуар Томега-Догбе.
Как передает Report, об этом сообщила газета Liberal.
В Кабмин вошли 35 министров, почти треть из которых уже была представлена в предыдущем правительстве.
Главой МИД стал Робер Дюссей, полковник Каликст Маджульба занял пост министра безопасности и гражданской защиты.
Министром экономики и финансов назначен Эссове Жорж Баркола, министерство шахт и энергетических ресурсов возглавил Робер Коффи Мессан Экло.
Издание указывает, что новое правительство должно обеспечить переход страны от президентской республики к парламентской.