Президент Того утвердил состав нового правительства

Президент Того Фор Гнассингбе утвердил состав нового правительства страны во главе с премьер-министром Виктуар Томега-Догбе.

Президент Того Фор Гнассингбе утвердил состав нового правительства страны во главе с премьер-министром Виктуар Томега-Догбе.

Как передает Report, об этом сообщила газета Liberal.

В Кабмин вошли 35 министров, почти треть из которых уже была представлена в предыдущем правительстве.

Главой МИД стал Робер Дюссей, полковник Каликст Маджульба занял пост министра безопасности и гражданской защиты.

Министром экономики и финансов назначен Эссове Жорж Баркола, министерство шахт и энергетических ресурсов возглавил Робер Коффи Мессан Экло.

Издание указывает, что новое правительство должно обеспечить переход страны от президентской республики к парламентской.