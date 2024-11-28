Запланированное тихоокеанское турне президента Тайваня вызвало негодование Китая

В рамках семидневного турне президент Тайваня Лай Цзин-дэ посетит Маршалловы острова, Палау, Тувалу, а также сделает транзитные остановки на Гавайях и Гуаме. Визит уже вызвал критику со стороны Китая, который угрожает ответными мерами, включая возможные в

Семидневное турне президента Тайваня Лая Цзиндэ, в рамках которого он посетит Маршалловы острова, Палау, Тувалу, а также сделает транзитные остановки на Гавайях и Гуаме, уже вызвало критику со стороны Китая, угрожающего ответными мерами, включая возможные военные учения.

Об этом передает Report со ссылкой на The Wall Street.

Отмечается, что визиты тайваньских официальных лиц в США, хотя формально называются транзитами, вызывают острую реакцию Китая, который считает Тайвань своей территорией. Представители Пекина уже осудили поездку Лая, заявив, что она является провокацией, направленной на укрепление независимости Тайваня, сообщает издание.

“Использование визитов к так называемым дипломатическим союзникам для политических манипуляций никогда не увенчается успехом”, - отметил представитель МИД Китая Линь Цзянь.

По данным местных СМИ, китайские военные, в свою очередь, предупредили о возможных ответных действиях, включая проведение военных учений вокруг Тайваня.

Уточняется, что Лай посетит ключевые американские военные базы в регионе. Гавайи являются местом базирования Индо-Тихоокеанского командования США, а на Гуаме расположены стратегические объекты американских ВВС и флота. Расписание президента на этих территориях пока не раскрывается, однако, как предполагается, оно может включать встречи с военными чиновниками и местными лидерами.

Поездка Лая также направлена на укрепление отношений с государствами Тихоокеанского региона, которые остаются дипломатическими союзниками Тайваня. Она призвана подчеркнуть приверженность Тайбэя укреплению международной поддержки, несмотря на напряженные отношения с Пекином.