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Президент Таджикистана призвал страны СНГ к активизации экономического сотрудничества

Президент Таджикистана призвал страны СНГ к активизации экономического сотрудничества Президент Таджикистана призвал страны СНГ к активизации экономического сотрудничества
Другие страны
5 июня 2025 г. 13:59
Президент Таджикистана призвал страны СНГ к активизации экономического сотрудничества

Странам СНГ необходимо расширить сотрудничество в области безопасности и борьбы с вызовами и угрозами современности.

Как сообщает Report, этот вопрос являлся одной из тем обсуждения на встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона с главами правительств стран СНГ.

На встрече присутствовал и премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

По информации на сайте президента Таджикистана, он подчеркнул готовность Душанбе к дальнейшему расширению многостороннего взаимодействия в рамках СНГ с целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития, укрепления стабильности и безопасности.

Рахмон также акцентировал внимание на необходимости активизации сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, промышленность, энергетика, агропромышленный комплекс, инновации и цифровизация. В этой связи подчеркнуто, что усиление торгово-экономических связей и реализация совместных проектов играют ключевую роль в развитии всего региона.

Кроме этого, участники встречи высказали мнения о необходимости усиления взаимодействия стран по вопросам охраны окружающей среды, поддержке инициатив друг друга по решению глобальных проблем.

Президент Таджикистана также призвал к активному выполнению второго этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTacikistan Prezidenti MDB ölkələrini iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirməyə çağırıb
Версия на английском языке ФотоPresident of Tajikistan calls on CIS countries to intensify economic cooperation

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