Президент Таджикистана предложил ООН принять новую резолюцию по укреплению мира

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил ООН принять новую резолюцию для прекращения международных военных конфликтов и укрепления мира.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил ООН принять новую резолюцию для прекращения международных военных конфликтов и укрепления мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на Саммите будущего, который проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Сегодня мы являемся свидетелями роста конфликтов в различных частях мира, которые приводят к тысячам жертвам среди гражданского населения. <...> В связи с этим предлагаю принять специальную резолюцию ООН "Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений", - заявил таджикский лидер.

По его мнению, ООН и ее институтам, а также международным и региональным финансовым институтам необходимо активизировать шаги по координации усилий международного сообщества с целью достижения устойчивого развития.

"Нам, руководителям государств, необходимо объединиться вокруг общих целей во имя обеспечения прочного мира на всем земном шаре и положить конец страданиям людей, вызванным войнами и их ужасными последствиями", - сказал он.

Также Рахмон отметил, что настало время сделать эффективные шаги для усиления основной роли ООН в разрешении конфликтов и восстановлении мира и стабильности на нашей планете.