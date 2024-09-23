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Президент Таджикистана предложил ООН принять новую резолюцию по укреплению мира

Президент Таджикистана предложил ООН принять новую резолюцию по укреплению мира Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил ООН принять новую резолюцию для прекращения международных военных конфликтов и укрепления мира.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 19:22
Президент Таджикистана предложил ООН принять новую резолюцию по укреплению мира

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил ООН принять новую резолюцию для прекращения международных военных конфликтов и укрепления мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на Саммите будущего, который проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Сегодня мы являемся свидетелями роста конфликтов в различных частях мира, которые приводят к тысячам жертвам среди гражданского населения. <...> В связи с этим предлагаю принять специальную резолюцию ООН "Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений", - заявил таджикский лидер.

По его мнению, ООН и ее институтам, а также международным и региональным финансовым институтам необходимо активизировать шаги по координации усилий международного сообщества с целью достижения устойчивого развития.

"Нам, руководителям государств, необходимо объединиться вокруг общих целей во имя обеспечения прочного мира на всем земном шаре и положить конец страданиям людей, вызванным войнами и их ужасными последствиями", - сказал он.

Также Рахмон отметил, что настало время сделать эффективные шаги для усиления основной роли ООН в разрешении конфликтов и восстановлении мира и стабильности на нашей планете.

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