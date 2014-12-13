​Президент Таджикистана назвал "Исламское государство" "чумой нового века"

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подверг резкой критике движение "Исламское государство", назвав его "чумой нового века и мировой опасностью". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом таджикский лидер заявил, выступая на съезде возглавляемой им Народно-демократической партии.

"Эмомали Рахмон высказал серьезную озабоченность ситуацией в регионе и мире, активизацией террористических и экстремистских группировок, в том числе, "Исламского государства" в Ираке и Сирии. Он назвал "Исламское государство" "чумой нового века и мировой опасностью", - подчеркнули в пресс-службе главы таджикского государства.

По мнению Рахмона, "что у "Талибан", что у "Аль-Каиды", что у "Исламского государства" одна цель - разрушение государств, внесение хаоса в установившийся миропорядок".

"Нельзя недооценивать негативную роль "Исламского государства" для Таджикистана", - подчеркнул он, указав, что по данным спецслужб республики, в этой экстремистской организации участвуют более 200 граждан республики, которые сражаются против правительственных сил в Сирии и Ираке. Президент призвал сограждан "не быть безучастными и поставить заслон этой глобальной опасности".