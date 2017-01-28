Президент США подписал указ о "жесткой проверке" иммигрантов

Баку. 28января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп во время визита в Пентагон подписал указ, который вводит новые «жесткие меры проверки» иммигрантов.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, цель документа, по словам американского лидера, — оградить страну от террористов.

«Мы устанавливаем новые проверочные меры, которые призваны оградить США от радикальных "исламских" террористов, — сказал Трамп. — Мы не хотим, чтобы они появлялись здесь. Мы хотим гарантировать то, что мы не принимаем в свою страну те самые угрозы, против которых наши мужчины и женщины борются за границей» (цитата по The Guardian).

По словам Трампа, он хочет принимать в США только тех, кто поддерживает страну.