Президент США: Жителям Лос-Анджелеса очень повезло, что я решил прийти на помощь

Президент США Дональд Трамп считает, что ввод войск Национальной гвардии в Лос-Анджелес из-за протестов было правильным решением.

Президент США Дональд Трамп считает, что ввод войск Национальной гвардии в Лос-Анджелес из-за протестов было правильным решением.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Если бы наши войска не вошли в Лос-Анджелес, он бы сейчас сгорел дотла, точно так же, как сгорела большая часть домов. Замечательным жителям Лос-Анджелеса очень повезло, что я решил прийти на помощь!!!", - отметил он.

Ранее спецпомощник главы Пентагона Брин Уллакотт Макдоннелл заявила о том, что ввод войск обойдется государственной казне США в $134 млн.

6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека.