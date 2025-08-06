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Президент США заявил, что не знает о плане оккупации Газы Израилем

Президент США заявил, что не знает о плане оккупации Газы Израилем Президент США Дональд Трамп заверил, что не в курсе планов оккупации сектора Газа Израилем, но не стал протестовать против такого возможного развития событий.
Другие страны
6 августа 2025 г. 03:59
Президент США заявил, что не знает о плане оккупации Газы Израилем

Президент США Дональд Трамп заверил, что не в курсе планов оккупации сектора Газа Израилем, но не стал протестовать против такого возможного развития событий.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я не знаю, в чем заключается предложение. Знаю, что мы сейчас там находимся, пытаясь накормить людей", - сказал американский лидер, отвечая на просьбу прокомментировать предполагаемые планы оккупации палестинского анклава еврейским государством. "Знаю, что Израиль нам поможет в плане распределения гуманитарной помощи в секторе Газа, а также денег на обеспечение таких поставок", - заявил Трамп. По его словам, схожую поддержку Соединенным Штатам готовы оказать и арабские страны. "Вот на чем я концентрирую внимание. Про остальное сказать не могу. Это будет, по сути, зависеть от Израиля", - добавил глава администрации США.

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