Президент США заявил, что не планирует расширение участия в Сирии

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business заявил, что Вашингтон не планирует значительное расширение своего участия в военном конфликте в Сирии, передает Report.

“Мы не пойдем в Сирию”, — сказал Д.Трамп, не уточнив, какие именно действия США не намерены делать в Сирии.

При этом американский президент прокомментировал нанесен по его приказу авиаудар ракетами “Томагавк” по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс.

“То, что я сделал, должно быть сделано администрацией (предыдущего президента США Барака) Обамы задолго до того, как я это сделал”, — отметил Д.Трамп, добавив: “Я думаю, что сейчас Сирии будет намного лучше, чем было”.