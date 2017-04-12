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    Президент США заявил, что не планирует расширение участия в Сирии

    “Мы не пойдем в Сирию”

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business заявил, что Вашингтон не планирует значительное расширение своего участия в военном конфликте в Сирии, передает Report.

    “Мы не пойдем в Сирию”, — сказал Д.Трамп, не уточнив, какие именно действия США не намерены делать в Сирии.

    При этом американский президент прокомментировал нанесен по его приказу авиаудар ракетами “Томагавк” по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс.

    “То, что я сделал, должно быть сделано администрацией (предыдущего президента США Барака) Обамы задолго до того, как я это сделал”, — отметил Д.Трамп, добавив: “Я думаю, что сейчас Сирии будет намного лучше, чем было”.

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