Президент США выступит с ежегодным посланием 5 февраля

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выступит с ежегодным посланием Конгрессу 5 февраля, сообщает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.
Белый дом опубликовал ответ на письмо спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, в котором та предложила эту дату.
В своем ежегодном послании президент США излагает свою оценку ситуации в стране и описывает предстоящие законодательные инициативы. Как правило, с речью к Конгрессу он обращается в январе.
Отметим, что ранее Н.Пелоси отказала Д.Трампу в возможности выступить в Конгрессе до тех пор, пока не разрешится ситуация с шатдауном. Позднее президент США согласился возобновить работу федерального правительства, приостановленную более месяца назад.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости