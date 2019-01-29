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    Президент США выступит с ежегодным посланием 5 февраля

    © Reuters

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выступит с ежегодным посланием Конгрессу 5 февраля, сообщает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

    Белый дом опубликовал ответ на письмо спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, в котором та предложила эту дату.

    В своем ежегодном послании президент США излагает свою оценку ситуации в стране и описывает предстоящие законодательные инициативы. Как правило, с речью к Конгрессу он обращается в январе.

    Отметим, что ранее Н.Пелоси отказала Д.Трампу в возможности выступить в Конгрессе до тех пор, пока не разрешится ситуация с шатдауном. Позднее  президент США согласился возобновить работу федерального правительства, приостановленную более месяца назад. 

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