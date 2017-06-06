Президент США выразил отношение к катарскому кризису

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "В ходе визита на Ближний Восток я заявил о нефинансировании радикальных идеологий. Лидеры указали на Катар".

Как сообщает Report, на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп подобным образом выразил отношение к прекращению дипломатических отношений между Катаром и странами-участницами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Отметим, что 5 июня, обвинив Катар в поддержке терроризма и нарушении стабильности в регионе, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Бахрейн, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий прекратили дипломатические отношения с этой страной.

Напомним, что конфликт между Катаром и его соседями возник спустя неделю после прошедшего между странами Персидского залива и США в Эр-Риаде саммита, когда одно из катарских новостных агентств разместило речь от имени эмира страны с призывом к нормализации отношений с Ираном. Так, в ходе саммита от имени всех гостей власти Саудовской Аравии осудили Тегеран за внедрение враждебной политики и пригрозили Ирану соответствующими шагами.

Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным.