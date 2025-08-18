Президент США: Выбор места для встречи с Путиным был предметом спора

Президент США Дональд Трамп заявил, что выбор Аляски в качестве места для встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным был предметом спора.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.

"Лживые медиа уже три дня твердят, что я потерпел "крупное поражение", позволив президенту России Владимиру Путину провести важную встречу на высшем уровне в Соединенных Штатах. На самом деле, он бы с удовольствием провел эту встречу где угодно, только не в США, и лживые СМИ об этом знают. Это был один из главных пунктов спора", - написал он в Truth Social.