Президент США: Выбор места для встречи с Путиным был предметом спора

Другие страны
18 августа 2025 г. 06:49
Президент США Дональд Трамп заявил, что выбор Аляски в качестве места для встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным был предметом спора.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.

"Лживые медиа уже три дня твердят, что я потерпел "крупное поражение", позволив президенту России Владимиру Путину провести важную встречу на высшем уровне в Соединенных Штатах. На самом деле, он бы с удовольствием провел эту встречу где угодно, только не в США, и лживые СМИ об этом знают. Это был один из главных пунктов спора", - написал он в Truth Social.

Trump says choice of location for summit with Putin was "major point of contention"

