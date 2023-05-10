Президент США встретится с премьером Индии 22 июня

Президент США Джо Байден примет премьер-министра Индии Нарендру Моди с официальным визитом в Вашингтоне в конце июня.

Президент США Джо Байден примет премьер-министра Индии Нарендру Моди с официальным визитом в Вашингтоне в конце июня.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, стороны проведут официальные переговоры 22 июня.

"Предстоящий визит подтвердит глубокое и тесное партнерство между Соединенными Штатами и Индией и теплые узы семьи и дружбы, которые связывают вместе американцев и индийцев. Визит укрепит общую приверженность наших двух стран свободному, открытому, процветающему и безопасному Индо-Тихоокеанскому региону и нашу общую решимость поднять уровень нашего стратегического технологического партнерства, в том числе в области обороны, чистой энергии и космоса", - отметила она.

В рамках встречи Байден и Моди собираются обсудить ряд вопросов, в том числе по треку двухсторонних отношений. Она также подчеркнула, что лидеры затронут темы борьбы с изменениями климата и безопасности в сфере здравоохранения.