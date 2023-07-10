Президент США проводит встречу с королем Великобритании

Президент США Джо Байден прибыл в Виндзорский замок на встречу с королем Великобритании Карлом III в рамках своего европейское турне.

Президент США Джо Байден прибыл в Виндзорский замок на встречу с королем Великобритании Карлом III в рамках своего европейского турне.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

Американский лидер и британский монарх в ходе аудиенции обсудят вопросы защиты окружающей среды, а также выслушают доклад, подготовленный госсекретарем по энергетической безопасности и Net Zero Великобритании Грантом Шаппсом и специальным представителем президента США по климату Джоном Керри об инвестициях в климатические проекты.

Байден уже встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и обсудил с ним двусторонние отношения.