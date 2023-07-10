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Президент США проводит встречу с королем Великобритании

Президент США проводит встречу с королем Великобритании Президент США Джо Байден прибыл в Виндзорский замок на встречу с королем Великобритании Карлом III в рамках своего европейское турне.
Другие страны
10 июля 2023 г. 17:02
Президент США проводит встречу с королем Великобритании

Президент США Джо Байден прибыл в Виндзорский замок на встречу с королем Великобритании Карлом III в рамках своего европейского турне.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

Американский лидер и британский монарх в ходе аудиенции обсудят вопросы защиты окружающей среды, а также выслушают доклад, подготовленный госсекретарем по энергетической безопасности и Net Zero Великобритании Грантом Шаппсом и специальным представителем президента США по климату Джоном Керри об инвестициях в климатические проекты.

Байден уже встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и обсудил с ним двусторонние отношения.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidenti ilə Britaniya Kralı arasında görüş keçirilir
Версия на английском языке Biden meets King Charles and PM Sunak ahead of NATO summit

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