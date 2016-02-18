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    Президент США впервые за 80 лет посетит Кубу

    Ожидается, что визит состоится в конце марта

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама посетит Кубу.

    Как  передает Report, об этом сообщает Euronews cо ссылкой  на неназванного представителя  Белого Дома.

    Ожидается, что визит состоится в конце марта.

    Это будет первый визит американского президента на "остров свободы" за последние 80 лет.

    Напомним, что в 1959 году между Кубой и США были заморожены отношения. 17 декабря 2015 года Барак Обама объявил о начале курса по нормализации отношений с Кубой. Спустя некоторое время в Вашингтоне и Гаване были открыты посольства двух стран.

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