Президент США впервые за 80 лет посетит Кубу

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама посетит Кубу.

Как передает Report, об этом сообщает Euronews cо ссылкой на неназванного представителя Белого Дома.

Ожидается, что визит состоится в конце марта.

Это будет первый визит американского президента на "остров свободы" за последние 80 лет.

Напомним, что в 1959 году между Кубой и США были заморожены отношения. 17 декабря 2015 года Барак Обама объявил о начале курса по нормализации отношений с Кубой. Спустя некоторое время в Вашингтоне и Гаване были открыты посольства двух стран.