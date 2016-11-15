Президент США возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых глав государств

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Французская газета Les Echos совместно с сервисом Statista составила рейтинг самых высокооплачиваемых мировых лидеров.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, рейтинг возглавил уходящий президент США Барак Обама с зарплатой в 400 тысяч долларов США в год. Второе место в рейтинге занял премьер-министр Канады Джастин Трюдо, зарплата которого составляет 260 тысяч долларов США в год. Замыкает тройку лидеров канцлер Германии Ангела Меркель – 234 тысяч долларов США в год.

Премьер Великобритании Тереза Мэй занимает пятую позицию, ее зарплата, согласно рейтингу, составляет 215 тысяч долларов США в год, а премьер-министр Японии Синдзо Абэ с зарплатой в 203 тысяч долларов США в год – шестую.

Президент Франции Франсуа Олланд занял восьмое место с 194 тысячами долларов в год. Российский лидер Владимир Путин в рейтинге занимает девятое место с 136 тысячами в год. Замыкает десятку премьер-министр Италии Маттео Ренци с 125 тысячами долларов в год.

В рейтинг вошли также главы двух стран, не входящих в "большую восьмерку" – президент ЮАР Джейкоб Зума, получающий 233 тыс. долларов в год (четвертое место), и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, зарплата которого составляет 197 тыс. долларов в год (седьмое место в рейтинге).