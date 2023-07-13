Президент США: Военные действия в Украине не будут длиться годами

Военные действия в Украине по ряду причин не будут длиться годами.

Военные действия в Украине по ряду причин не будут длиться годами.

Как передает Report , об этом заявил президент США Джо Байден в Хельсинки на совместной с финским коллегой Саули Ниинистё пресс-конференции.

"Я не думаю, что война может продолжаться годами по двум причинам. Во-первых, я не думаю, что Россия сможет вечно вести войну с точки зрения ресурсов и возможностей. Во-вторых, я думаю, что возникнут обстоятельства, когда в конце концов президент РФ Владимир Путин решит, что продолжение этой войны не в интересах России - экономических, политических или иных, но я не могу точно предсказать, как это произойдет", - сказал Байден.

Президент США также выразил надежду, что Украина сможет добиться "значительного прогресса" в ходе контрнаступления, что в итоге может привести стороны "к урегулированию конфликта путем переговоров".