Президент США утвердил план по выводу военных из Германии

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/ef0fd44d43a147d2c7b3b1c35f6042c2/90fba078-7cb7-4f4b-aea3-20f58bfe1852_292.jpg

Президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу 9,5 тысяч американских военных из Германии.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, данный шаг направлен на усиление сдерживания России и укрепление НАТО. Эта мера должна помочь стране вновь заручиться поддержкой американских союзников, а также улучшить стратегическую и оперативную гибкость США в Европе. Министерство обороны США в ближайшее время проведет брифинги в профильных комитетах Сената по этой теме, а затем консультации с союзниками по НАТО.

Ранее в качестве условия для сохранения американских войск в Германии Трамп назвал повышение оборонных расходов ФРГ. Он также пожаловался на то, что Германия нарушает договоренности по НАТО о военных бюджетах.

6 июня Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, дислоцированного в Германии. В настоящее время на территории страны находятся 34,5 тысячи американских военных. Глава государства приказал Пентагону сократить их численность на 9,5 тысячи. Кроме того, глава государства распорядился ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военнослужащих до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч.