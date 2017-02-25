Президент США Трамп планирует провести наращивание военной мощи страны

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запросить бюджет для наращивания военной мощи США.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, президент заявил об этом в ходе своего выступления на консервативном форуме под Вашингтоном.

В ходе своего выступления Трамп рассказал о планах по укреплению вооруженных сил США. План включает в себя модернизацию как наступательного, так и оборонительного потенциала войск. Он отмечает, что это станет «одним из величайших наращиваний военной мощи в американской истории».

«И, надеюсь, нам никогда не придется использовать его, и никто не собирается связываться с нами. Никто. Это будет одним из величайших наращиваний военной мощи в американской истории», — сказал Трамп.