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    Президент США Трамп планирует провести наращивание военной мощи страны

    План включает в себя модернизацию как наступательного, так и оборонительного потенциала войск

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запросить бюджет для наращивания военной мощи США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, президент заявил об этом в ходе своего выступления на консервативном форуме под Вашингтоном.

    В ходе своего выступления Трамп рассказал о планах по укреплению вооруженных сил США. План включает в себя модернизацию как наступательного, так и оборонительного потенциала войск. Он отмечает, что это станет «одним из величайших наращиваний военной мощи в американской истории».

    «И, надеюсь, нам никогда не придется использовать его, и никто не собирается связываться с нами. Никто. Это будет одним из величайших наращиваний военной мощи в американской истории», — сказал Трамп.

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