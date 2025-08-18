Президент США считает встречи в Белом доме "очень успешными"

О нас

18 августа 2025 г. 23:04
Президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским за закрытыми дверями назвал проводимые сегодня в Овальном кабинете мероприятия "очень успешными".

Как сообщает Report, трансляцию выступления главы государства ведет Белый дом.

Трамп подчеркнул, что рассчитывает на договоренности по итогам встречи с главами ЕС и Зеленским, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией.

"Я не знаю есть ли люди могущественнее чем те, кто собрался сегодня за столом, - сказал президент США перед встречей. - Россия согласилась, что Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности".

Трамп также отметил, что стороны обсудят возможный "обмен территориями" и "плачевную" ситуацию на линии соприкосновения.

Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidenti Ağ Evdəki görüşlərin çox uğurlu keçdiyini bildirib

Последние новости

