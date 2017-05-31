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    Президент США раздает номер своего мобильного телефона мировым лидерам

    АП: Необычное приглашение нарушает дипломатический протокол© Courtesy İmage

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп раздает номер своего мобильного телефона мировым лидерам и призывает их звонить ему напрямую.

    Как передает Report, об этом пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Агентство отмечает, что такое "необычное приглашение нарушает дипломатический протокол и вызывает озабоченность по поводу безопасности и секретности сообщений главкома США".

    "Трамп призвал лидеров Канады и Мексики связаться с ним по мобильному телефону", — приводятся слова бывших и действующих американских чиновников. По их данным, только премьер-министр Канады Джастин Трюдо воспользовался этим предложением.

    По словам французских чиновников, Трамп также обменялся номерами телефонов с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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