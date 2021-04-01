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Президент США распорядился вывести часть сил из района Персидского залива

Президент США распорядился вывести часть сил из района Персидского залива По сведениям газеты WSJ, с Ближнего Востока также планируется переместить ряд "разведывательных систем
Другие страны
1 апреля 2021 г. 19:23
Президент США распорядился вывести часть сил из района Персидского залива
Джо Байден

Президент США Джо Байден поручил Пентагону начать вывод части американских сил и вооружений из зоны Персидского залива, планируется сократить военное присутствие Вашингтона на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников, США уже передислоцировали не менее трех батарей зенитных ракетных комплексов Patriot. Одна из этих батарей в последние годы была развернута на авиабазе в Саудовской Аравии для защиты американских сил. Предлагалось также вывести комплекс американской системы противоракетной обороны на театре военных действий THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), однако в итоге было решено, что он пока останется.

По сведениям газеты, с Ближнего Востока также планируется переместить ряд "разведывательных систем". Кроме того, ожидается, что атомный авианосец США Dwight Eisenhower, который направляется в регион, будет находиться там меньше обычного срока. Согласно оценкам издания, "это означает, что несколько тысяч военных могут со временем быть выведены из региона". В нем, по информации газеты, в конце прошлого года находились около 50 тыс. американских военных.

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