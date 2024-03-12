Президент США продлил еще на год действие режима санкций в отношении Ирана

Президент США Джо Байден продлил еще на год действие введенного в 1995 году режима санкций в отношении Ирана.

Президент США Джо Байден продлил еще на год действие введенного в 1995 году режима санкций в отношении Ирана.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Байден направил в Конгресс уведомление, что продлевает на год действие режима "чрезвычайного положения" в отношении Ирана, объявленного при администрации Билла Клинтона. "Действия и политика властей Ирана продолжают представлять особую угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США", - говорится в письме главы государства руководству Конгресса, которое приводит пресс-служба Белого дома.