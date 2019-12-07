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Президент США призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

Президент США призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирный банк должен перестать выдавать Китаю кредиты, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? У Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Это следует прекратить!" - написал президент в Twitter.

Отметим, что на днях министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу Fox News, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря.

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