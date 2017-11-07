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    Президент США призвал все страны прекратить торговлю с КНДР

    ​Президент США Дональд Трамп призвал все страны прекратить торговлю и бизнес с Северной Кореей© AFP 2017 / Toshifumi Kitamura

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп призвал все страны прекратить торговлю и бизнес с Северной Кореей, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Все страны должны выполнять документы СБ ООН и прекратить торговлю и бизнес полностью с Северной Кореей. Неприемлемо, чтобы страны помогали вооружать и финансировать режим, который представляет все большую опасность", — сказал он.

    При этом Трамп призвал северокорейские власти сесть за стол переговоров. "Я действительно считаю, что есть смысл Северной Корее прийти и сесть за стол переговоров и заключить сделку, которая будет полезной для жителей КНДР и жителей всего мира", -  заявил президент СЩА на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

    Ранее сообщалось, что президент США обратился в нижнюю палату конгресса страны с письмом, в котором попросил увеличить расходы оборонного бюджета страны на будущий год в связи с ситуациями вокруг Северной Кореи.

    В своем письме Д. Трамп запросил 4 млрд долларов США для поддержки неотложных мер в области противоракетной обороны в целях противодействия угрозе со стороны Северной Кореи.

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