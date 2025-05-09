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Президент США призвал Пекин открыть рынки КНР для американских товаров

Президент США призвал Пекин открыть рынки КНР для американских товаров Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю следует открыть свои рынки для американской продукции, подчеркнув, что это будет выгодно для самой КНР.
Другие страны
9 мая 2025 г. 17:12
Президент США призвал Пекин открыть рынки КНР для американских товаров

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю следует открыть свои рынки для американской продукции, подчеркнув, что это будет выгодно для самой КНР.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом Трамп написал 9 мая в социальной сети Truth Social.

"Китаю следует открыть свой рынок для США - это будет так хорошо для него! Закрытые рынки больше не работают", - отметил он .

Трамп также допустил введение 80-процентных пошлин на китайские товары, назвав такую меру "правильной". Ранее он признавал, что действующие тарифы в 145% слишком высоки, и пообещал их снизить после заключения торговой сделки с Пекином.

В ответ на американские пошлины, Китай ввел свои - в размере 125% - на товары из США.

В МИД КНР заявляли, что "торговую войну" начал не Пекин, а Вашингтон, и призвали США к уважительным переговорам.

В эти выходные в Женеве состоятся первые за долгое время официальные переговоры между США и Китаем, направленные на снижение напряженности в торговых отношениях.

Американскую делегацию возглавят министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир, а китайскую - вице-премьер Хэ Лифэн. Ожидается, что стороны обсудят возможное снижение тарифов, экспортный контроль и другие меры по деэскалации торговой войны.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Pekini Çin bazarlarını Amerika malları üçün açmağa çağırıb

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