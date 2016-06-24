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    Президент США призвал американцев не бояться мигрантов

    Они сформировали наш характер и сделали нас сильнее

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама призвал граждан страны не бояться иммигрантов, поскольку они делают Америку сильнее.

    Как передает Report, об этом сообшает РИА Новости.

    «Они (иммигранты) сформировали наш характер и сделали нас сильнее… Мое твердое убеждение в том, что иммиграции не надо бояться. Нас делают американцами общие идеалы, что все мы созданы равными, что у всех у нас есть возможности сделать свою жизнь такой, какой мы хотим», — заявил президент США, выступая со специальным обращением.

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