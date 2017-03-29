Президент США пригласил премьер-министра Индии в Вашингтон

© Courtesy İmage

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди поздравил его с результатом прошедших в ряде штатов страны выборов, а также пригласил его в Вашингтон.

Как передает Report, об этом сoобщила пресс-служба Белого дома.

По словам ее представителей, американский лидер "поддержал проводимые премьер-министром экономические реформы, подчеркнув, что с огромным уважением относится к народу Индии".

"Президент Трамп также сказал, что рассчитывает принять премьер-министра Моди в Вашингтоне позже в этом году", - добавили в Белом доме.