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    Президент США пригласил премьер-министра Индии в Вашингтон

    Трамп рассчитывает принять премьер-министра в Вашингтоне© Courtesy İmage

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди поздравил его с результатом прошедших в ряде штатов страны выборов, а также пригласил его в Вашингтон.

    Как передает Report, об этом сoобщила пресс-служба Белого дома.

    По словам ее представителей, американский лидер "поддержал проводимые премьер-министром экономические реформы, подчеркнув, что с огромным уважением относится к народу Индии".

    "Президент Трамп также сказал, что рассчитывает принять премьер-министра Моди в Вашингтоне позже в этом году", - добавили в Белом доме.

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