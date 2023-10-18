Байден: США обеспечат необходимую для обороны Израиля помощь

США обеспечат необходимую для обороны Израиля помощь.

США обеспечат необходимую для обороны Израиля помощь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден.

По его словам, он прибыл в Израиль, чтобы мир увидел, что США поддерживают эту страну.

11.57

Самолет президента США Джо Байдена приземлился в Израиле.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отметим, что Иордания отменила запланированный на 18 октября четырехсторонний саммит с участием Байдена после удара по больнице в секторе Газа. В саммите наряду с ним планировалось участие президента Палестины Махмуда Аббаса, президента Египта Абдул Фаттаха ас-Сиси и короля Иордании Абдаллы II.

Днем ранее Байден в публикации на своей странице в соцсети "Х" написал о том, что в среду отправится в Израиль, чтобы "выразить солидарность перед лицом жестокой террористической атаки ХАМАС".

"Затем я отправлюсь в Иорданию, чтобы решить острые гуманитарные проблемы, встретиться с лидерами и ясно дать понять, что ХАМАС не выступает за право палестинцев на самоопределение", - отметил он.