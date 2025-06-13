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Президент США: Представители Ирана просят заключить ядерную сделку

Президент США: Представители Ирана просят заключить ядерную сделку Представители иранских властей звонят с просьбой заключить соглашение по ядерной программе Тегерана.
Другие страны
13 июня 2025 г. 19:10
Президент США: Представители Ирана просят заключить ядерную сделку

Представители иранских властей звонят с просьбой заключить соглашение по ядерной программе Тегерана.

Как сообщает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала NBC News.

"В Иране упустили возможность заключить сделку. Теперь, возможно, у них будет другая возможность. Посмотрим", - отметил Трамп.

Отвечая на вопрос, почему он считает, что Иран захочет заключить сделку именно сейчас, после израильских ударов, он подчеркнул, что представители властей исламской республики обращаются к нему с подобными предложениями.

"Они звонят мне, чтобы поговорить [о заключении сделки]", - сказал Трамп.

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