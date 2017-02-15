Президент США предложил Харуорду занять пост своего помощника по национальной безопасности

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп предложил занять пост своего помощника по национальной безопасности бывшему командующему спецназом ВМС США вице-адмиралу в отставке Роберту Харуорду.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, осведомленных о процессе отбора кандидата на замещение этой должности.

Агентство отмечает, что пока не известно, принял ли Харуорд это предложение.

Изначально Трамп назначил своим помощником по национальной безопасности отставного генерала Майкла Флинна, однако на днях тот был вынужден подать в отставку. Исполнять его обязанности временно поручено еще одному генералу в отставке - Киту Келлоггу.