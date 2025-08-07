Президент США поручил начать работу по переписи населения

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству торговли начать работу по переписи населения.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Я поручил нашему Министерству торговли немедленно начать работу над новой и высокоточной ПЕРЕПИСЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, основанной на современных фактах и цифрах и, что немаловажно, на результатах и информации, полученной в ходе президентских выборов 2024 года. Люди, которые находятся в нашей стране нелегально, НЕ БУДУТ УЧИТЫВАТЬСЯ ПРИ ПЕРЕПИСИ", - подчеркнул он.

Отметим, что очередные президентские выборы в Соединенных Штатах планируется провести в 2028 году.