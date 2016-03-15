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    Президент США поприветствовал решение Путина о выводе российских войск из Сирии

    Обама: Продолжающиеся наступательные действия сил сирийского режима приводят к риску подрыва соглашения о прекращении боевых действий

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама  поприветствовал решение президента России Владимира Путина о частичном  выводе российских войск из Сирии. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Белого дома, об этом Б. Обама заявил в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным.

    "Президент Обама приветствовал столь необходимое сокращение масштабов насилия с начала прекращения огня, но подчеркнул, что продолжающиеся наступательные действия сил сирийского  режима приводят к риску подрыва как соглашения о прекращении боевых действий, так и   политического процесса под эгидой ООН", - заявили в пресс-службе Белого Дома. 

    Б. Обама вновь призвал положить конец насилию в Сирии.

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