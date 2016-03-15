Президент США поприветствовал решение Путина о выводе российских войск из Сирии

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама поприветствовал решение президента России Владимира Путина о частичном выводе российских войск из Сирии. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Белого дома, об этом Б. Обама заявил в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным.

"Президент Обама приветствовал столь необходимое сокращение масштабов насилия с начала прекращения огня, но подчеркнул, что продолжающиеся наступательные действия сил сирийского режима приводят к риску подрыва как соглашения о прекращении боевых действий, так и политического процесса под эгидой ООН", - заявили в пресс-службе Белого Дома.

Б. Обама вновь призвал положить конец насилию в Сирии.