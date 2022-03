Президент США поделился публикацией по случаю праздника Новруз

Президент США Джозеф Байден по случаю праздника "Новруз" поделился публикацией в своем Twitter-аккаунте.

Как передает Report, он передал от себя и своей супруги наилучшие пожелания тем, кто празднует Новруз.

"Джилл и я хотим передать наши наилучшие пожелания тем, кто празднует Новруз во всем мире. Праздник Новруз означает собраться за столом, чтобы поблагодарить своих близких, подумать об их благословениях и встретить все возможности нового сезона. С Новрузом!".

Jill and I want to extend our best wishes to all who are celebrating Nowruz around the world. The Nowruz holiday means gathering at the Nowruz table to give thanks for loved ones, reflect on your blessings, and welcome all the possibilities of a new season. Happy Nowruz!