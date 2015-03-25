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    ​Президент США поддержал создание Палестинского государства

    Это единственный путь к достижению стабильности в регионе

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил, что считает единственным путем достижения стабильности в израильском регионе создание Палестинского государства.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    «Соединенные Штаты верят, что создание двух государств является лучшим путем к достижению стабильности в регионе», — отметил Обама.

    Кроме того, американский президент добавил, что у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху другой подход в этом вопросе.

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