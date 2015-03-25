​Президент США поддержал создание Палестинского государства

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил, что считает единственным путем достижения стабильности в израильском регионе создание Палестинского государства.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

«Соединенные Штаты верят, что создание двух государств является лучшим путем к достижению стабильности в регионе», — отметил Обама.

Кроме того, американский президент добавил, что у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху другой подход в этом вопросе.